Joe Biden y su esposa fueron evacuados de su vivienda en Delaware

Por otro lado, un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, detalló que el incidente ocurrió antes de las 13:00, hora local, y que el avión fue de inmediato escoltado fuera de la zona restringida. Además, precisó que bien fue detectada esta intrusión, los Biden fueron trasladados a una estación de bomberos cercana. “La investigación preliminar ha revelado que el piloto no tenía el canal de radio correcto, no estaba siguiendo el NOTAMS (Informa a los Aviadores) que se ha emitido y no seguía su plan de vuelo publicado. El Servicio Secreto de Estados Unidos va a hablar con el piloto”, explicó.