María del Pilar Ríos: acercar el Rougés a las nuevas generaciones

- Claro, se conoce la casa, pero por ahí no las actividades que se realizan, a eso me refiero, digamos que nosotros la hemos conocido por el tipo de actividades que hacíamos, muy vinculadas con lo académico. Entonces una de las apuestas fuertes es tratar de profundizar o proyectar, abrir las puertas a un vínculo con las nuevas generaciones y más amplio con la comunidad. De hecho, estamos trabajando con las escuelas primarias para que vengan a ver las muestras, un acercamiento de los bienes culturales a distintas generaciones… bueno, el arte, la cultura, no tienen edad, ver niños o adolescentes en una muestra de arte no es tan común. Es una de las propuestas que estamos tratando de hacer, además de las nuevas generaciones de artistas, de escritores, que Tucumán tiene muchos y muy importantes, por ahí conozco más de la literatura que es mi área claramente, pero hay toda una nueva generación de escritores, y queremos tratar de vincularnos un poco más con ellos.