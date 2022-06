Regional de rugby: el N° 1 tiene dos dueños

Lo interesante de esta segunda rueda, será no solo la obvia cruzada por la clasificación, sino también la comprobación de cuánto han cambiado las aspiraciones de cada equipo desde la primera rueda. Por ejemplo, claramente este ya no es el mismo Natación que cayó sin demasiadas respuestas en la primera rueda. Más asentado, y habiendo recuperado algunas piezas importantes de la campaña anterior (como la conducción de Gabriel Ascárate), el “Blanco” logró sostener una muy pareja pulseada con el “Verdinegro”, y ganarla con lo justo (más los 20 puntos de César Rivadeneira con el pie). Fue un duelo de trámite muy cambiante, que pudo haberse definido para un lado como para el otro. Fue para Natación, que ahora quedó a solo dos puntos del ansiado cuarto puesto. Ese que siguen compartiendo Lawn Tennis y Universitario, ambos triunfantes y con bonus: los “Benjamines” se tomaron revancha de Old Lions (35-25) y la “U” superó a Cardenales 41-12.