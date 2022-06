Cartas de lectores III: el sargento ayudante Juárez

En 1960 hice el servicio militar en el Comando, un viejo edificio de dos plantas, ubicado en 24 de Setiembre al 800. A las 7 de la mañana de un domingo de mayo terminé mi guardia. Me disponía a gozar de un día franco cuando llegó el sargento ayudante Juárez, una gran persona, y me pidió colaboración para preparar un asado en su casa, donde los suboficiales del Comando iban a celebrar el Día del Ejército. Accedí de muy buena gana y llegué a su casa cerca de las 10. Poco a poco fueron llegando los militares, todos vestidos de civil. Resultó una linda fiesta de camaradería, a la que se asoció el tibio sol del otoño. Poco antes de finalizar la reunión se acercó el sargento ayudante y me agradeció la colaboración, a la vez que me ofrecía un vaso de cerveza en una bandeja. Un cabo, que estaba cerca de nosotros exclamó: “¡Este es el mundo del revés: el sargento ayudante sirviendo al soldado!”. El sargento ayudante, cuyo rango es cuatro veces superior al del cabo, sin perder la serenidad, pero con firmeza, respondió: “Cabo, usted está totalmente equivocado. El señor Gallucci es mi invitado y está en mi casa; mi obligación como anfitrión es atenderlo de la mejor manera”. Se produjo un breve pero incómodo silencio. Yo me sentía responsable del entredicho que se había suscitado, pero en ese instante sentí una profunda admiración por al sargento ayudante, a la vez que una lastimosa pena por el cabo.