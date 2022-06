San Martín: animarse a más

“Había comenzado muy bien, con picos de rendimiento altos, y después tuve un bajón”. Valentín Larralde no anda con vueltas. Entiende y acepta que no logró sostener el buen juego que había mostrado durante las primeras fechas del campeonato. Pero tampoco se vuelve loco. “Es algo lógico que pasen ese tipo de cosas. Lo importante es que en el último partido me sentí mucho mejor”, resalta.