Asalto en Yerba Buena: “Es un sector controlado con recorridos”

“Esto ocurrió en una zona controlada, pero más allá de los controles y recorridos, pasó en un horario desfavorable. A la 1 las patrullas que hacen prevención deben circular a no más de 30 km/h y con balizas prendidas. Evidentemente estos ladrones esperaron el momento justo para hacer una entradera”, consideró el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, refiriéndose al robo en Salas y Valdés al 200. El funcionario además discrepó con la idea (que sostienen algunos concejales) de que los barrios cercanos al ex predio de radio Nacional sean un sector muy afectado por la delincuencia. En palabras suyas: “Este robo ocurrió en una zona muy transitada por nuestros móviles. Lo mismo pasa en el barrio Procrear, donde la Policía y la GUM hacen recorridos constantes. Es una zona donde se instalaron cámaras nuevas y donde se agregarán otras ahora cuando se inaugure el nuevo centro de monitoreo. No es una zona insegura a comparación de otras; es un lugar donde la seguridad fue creciendo a la vez que el barrio se terminaba de construir. Además debo destacar que en Yerba Buena la Policía está trabajando muy bien con la Brigada; no siempre se llega a evitar los robos, pero es un hecho que casi el 80% de los casos de robos en viviendas o robos de vehículos se han resuelto”.