Violento asalto: “Amenazaban con llevarse a la nena de 6 años”

“Estaba durmiendo cuando apareció un hombre con toda la cara cubierta; pensé que era una broma y vi que empezó a sacar el televisor, después me sacó el celular de la mano. Me trajo al baño donde ya estaban encerrados mi hijo y mis nietas”, dijo la dueña en casa –que pidió que se preservara su nombre- en entrevista con LG Play. La mujer describió que su hijo estaba muy golpeado y que las niñas sufrieron maltrato. “Con todo el daño que hicieron nos amenazaban con llevarse a la chiquita. Nos decían que nos matarían si nos movíamos. Mis nietas de 6 y 14 años presenciaron todo esto. A la más grande le gritaban: ¡vos debés saber! ¿Dónde pone la plata tu papá?! Fue una tensión que no se la deseo a nadie”, enfatizó.