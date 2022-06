Video: el tenso cruce entre Yanina Latorre y Elizabeth Vernaci

Todo comenzó cuando Vernaci le propuso a Ángel de Brito “hacer el móvil toda la noche” y agregó que, quizás así, se podía ganar el puesto de angelita. Sin embargo, cuando el periodista le replicó y le propuso que vaya aunque sea de invitada ella dijo: “No, no me tolerarían. No sabés lo mal llevada que soy en la tele. Soy re mal llevada, no lo disfruto”.