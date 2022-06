El nuevo puente de Mate de Luna al 2.100, a un paso de ser inaugurado

Lo que pasa es que los vecinos no salen del asombro: quienes viven allí o circulan por la zona, saben que las obras se han retrasado (como consecuencia de las obras hídricas que hubo que realizar) y que era difícil vislumbrar el final de la construcción. “Pensábamos traer todo junto, pero no fue posible porque hemos tomado la decisión de no cortar tantos días el tránsito. El puente tiene varias partes, pero empezamos con la rampa de accesibilidad que es la primera y la más pesada; esta rampa es parte de un desarrollo de más de 50 metros de puente”, relató a LA GACETA Alfredo “Fredy” Toscano, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, y adelantó: “hacer el montaje de la rampa nos puede llevar dos o tres días. La semana que viene cortaremos la avenida y terminamos de ensamblar todo”.