Así fue la primera salida romántica de la "China" Suárez y Rusherking

La "China" Suárez y Rusherking ya no se esconden y viven a pleno su relación. Él músico aseguró estar muy enamorado y la actriz no dudó en publicar una foto abrazada de su flamante novio. Todo parece marchar viento en popa entre ellos a pesar de las críticas por la diferencia de edad y las indirectas de la ex de él, María Becerra.