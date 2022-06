Seguí en vivo el juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard y conocé sus momentos clave

Poco antes de comenzar las deliberaciones, los miembros del jurado escucharon los argumentos finales de los abogados de Heard y Depp. El abogado de Heard, Ben Rottenborn, dijo al jurado que si Depp no lograba demostrar que nunca abusó de Heard, ella ganaría el caso. "El Sr. Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber", dijo Rottenborn.

Más temprano el viernes, los abogados de él argumentaron que Heard era la abusadora, no Depp. "Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres", dijo la abogada Camille Vasquez. "Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Es falso, difamatorio y causó un daño irreparable".