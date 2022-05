Video: la insólita pregunta que un periodista español le hizo a Scaloni

"Esta semana se cumplen 70 años de la reina de Inglaterra en su puesto, con todo respeto del mundo y siendo consciente sobre la diferencias históricas entre Argentina e Inglaterra... ¿Te gustaría mandarle un saludo a reina de Inglaterra?", le consultó un periodista español al DT albiceleste. Sin poder creerlo, aunque intentado disimular su sorpresa por la pregunta, Scaloni respondió con cortesía. "Claro que sí. ¿Por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me está diciendo. Es fútbol esto... lógicamente la felicito, desde acá, desde le lugar que me toca", expresó con media sonrisa.