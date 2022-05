Rocío Marengo compartió una desgarradora noticia sobre su maternidad

Con una cofia en la cabeza y un camisolín, la exparticipante de MasterChef Celebrity se mostró feliz desde la clínica de fertilidad post intervención y aún algo sedada por la anestesia. “Estoy un poquito anestesiada todavía. Con mi hermana que me acompañó. Acá vamos”, dijo Marengo semanas. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba y ella decidió contárselo a sus seguidores. "No hay bebé en camino", sentenció en su perfil de Instagram.