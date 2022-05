Vivir con amigos para bajar los costos

Para Lorena Fernández (28 años) no fue fácil tomar la decisión de mudarse con su compañera de trabajo, Romina (de tres años más). Ya se había acostumbrado a vivir sola. Pero su contrato de alquiler se vencía y le resultaba imposible afrontar de nuevo todos los gastos con su bolsillo. “Esto al menos me permite llegar más tranquila a fin de mes. Y de alguna forma no tengo que volver a la casa de mis padres. Tenía un poco de temor a la convivencia, pero nos adaptamos bien por suerte”, cuenta.