Las economías regionales y sus necesidades

En general se incluyen en la categoría de economías regionales a producciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, la vitivinicultura mendocina, la yerba mate en Misiones, las peras en Río Negro y la caña de azúcar en el NOA. Se trata de realidades muy distintas, que muchas veces se agrupan solo porque no forman parte de los cultivos de la zona pampeana, pero no porque se relacionen entre sí. No comparten estructuras de costos, formatos de comercialización, mercados de destino y, en ocasiones, ni siquiera la distancia hasta los centros de consumo o de procesamiento. Su importancia es, sin embargo, tal que los Gobiernos deben tenerlas de manera permanente en cuenta.