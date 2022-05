Macri no teme ir a la interna

Respecto de la popularidad que está alcanzando Javier Milei y su proximidad a Juntos por el Cambio, dijo que este es una expresión de la bronca y la frustración. “Con su estilo, distinto al mío, valoro que el vino a defender ideas por las que yo peleo desde hace 18 años cuando me metí en política: libertad política, junto a la libertad económica. La Argentina sale si enfrentamos todas esas castas de privilegios y comportamientos mafiosos que traban la Argentina”, señaló y añadió: “tenemos diferencias, porque no me gusta muchas veces su lenguaje. Se lo dije a él: me parece muy violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer”.