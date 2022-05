Rodríguez Larreta instó a reformar el régimen laboral: "Tomar un trabajador cuesta una fortuna"

Rodríguez Larreta analizó la coyuntura del país, y advirtió que la "inflación es un tema complejo". "Si la Argentina no crece, no hay salida; tenemos que volver a crecer. Eso requiere inversión, reglas de juego claras. No podemos vivir toda la vida gastando más de lo que se recauda, no es sostenible. Necesitamos un plan para abrirnos al mundo. Bajar la inflación no es fácil, requiere de un plan integral", enfatizó.