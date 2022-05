Copa de la Liga Profesional: el Matador fue Boca

Justamente por este carrousel de emociones que garantiza Boca, era una incógnita cuál de sus caras iba a mostrar el equipo de Sebastián Battaglia en Córdoba: la que había hecho agua por todos lados ante Racing (pese a ganar por penales) o la que días después había empequeñecido a Corinthians (pese a no pasar del empate). Al final fue una versión intermedia, aunque más cercana a la segunda que a la primera. Y aunque el “Xeneize” no fue tres goles superior a Tigre (el tercero quizás haya estado de más), sí fue un triunfo merecido al final de cuentas. Porque Boca intentó más y porque tuvo sentido de la oportunidad para golpear en los momentos justos. Y aunque hubiera sido de otra manera, siempre hay que tener presente ese viejo mantra que dice que las finales no se merecen, se ganan.