De las princesas a los procesos, cómo cambió el mundo de la animación

Hay algunas cuestiones que se revisan con una mirada actual como cuando Blancanieves que estaba inconsciente, dormida, es despertada por el beso del príncipe. O Aurora, dormida en la torre, que también tenía que ser rescatada por un príncipe. Esto no evolucionó en los 90 y visto con los ojos de hoy, es inadmisible. Pero ya con Bella hay un cambio: una princesa que le gusta leer, una intelectual; Jazmín que no se quería casar porque no quería ser un objeto y quería tomar sus propias decisiones o Pocahontas que elige a su pueblo antes que a su amor, el hombre blanco y conquistador. Mulán se hace pasar por un hombre para pelear en lugar de su padre y esos sí fueron algunos cambios. Mérida, por último, tiene una muy buena historia y es la única de las princesas de Disney que viene de Pixar. Fue creación de una mujer guionista, Brenda Chapman, que también creó “El príncipe de Egipto”, de los estudios DreamWorks Animation. Ella ya había trabajado en “La Bella y la Bestia”. Mérida es hija del jefe del clan escocés que elige pelear por su propia mano, para que no la entreguen en un matrimonio arreglado.