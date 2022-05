Elecciones en la UNT: el suspenso se diluyó por una diferencia de 18 votos

El triunfo del espacio Futuro UNT se concretó por una diferencia de 18 votos sobre los postulantes de Reencuentro Universitario, José Luis “Pío” Jiménez y Hugo Fernández. Una ventaja cómoda, pero no una goleada abrumadora. Sumando por acá y restando por allá, no deja de reflejar las adhesiones conocidas de antemano: ocho Facultades alineadas con Pagani (Agronomía, Arquitectura, Artes, Bioquímica, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Odontología y Psicología) y cinco con “Pío” Jiménez (Ciencias Económicas, Ciencias Naturales, Derecho, Educación Física y Medicina, más el sector no docente que responde al liderazgo de Ángel Morales y representa, en conjunto, una sexta Facultad). No implica que la votación en todas las unidades académicas haya sido masiva por un candidato -aunque se sabe que en algunos casos sucedió eso-, sino que es la foto de los números y cómo se representan en el imaginario. En ese sentido, quedaron de lado las sorpresas.