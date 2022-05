El Topo Encinar vuelve al pago trayendo canciones nuevas

- Yo lo he descubierto a Yupanqui siendo ya grande, porque no me he criado escuchando folclore. Pero es un maestro, no solamente por su arte sino también por su vida. Es difícil encontrar un artista tan profundo, sólido y coherente, sin fisuras. Sus obras tienen una gran profundidad dentro de una sencillez armónica, y eso es alucinante. Hay otros artistas que me gustan no solamente por su arte sino porque son un ejemplo de vida, como Pepe Núñez, el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, Mercedes Sosa y muchos otros. Yo, por mi parte, lo que intento es hacer algo lo más original posible, dentro de todo lo que ya está hecho.