El sistema sanitario ucraniano recibió 235 ataques desde el inicio de la guerra

Los datos son actualizados periódicamente y constan en el panel del Sistema de Vigilancia de los Ataques a la Protección de la Salud (Surveillance System for Attacks o SSA), herramienta de monitoreo de importancia capital para dimensionar el deterioro de la infraestructura que debe garantizar el derecho a la vida de la población afectada por la lucha armada. Los tratados internacionales dejan fuera del combate y procuran la preservación de los recursos destinados a la salud, pero el volumen de agresiones detectadas en Ucrania no sólo denota la transgresión sistemática de esos límites, sino que también revelaría la intención de destruir este servicio, según un artículo incluido en el volumen 399 de la prestigiosa revista científica The Lancet (“Seeking accountablity for Ukraine health-care attacks”).