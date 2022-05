Elecciones: “No queremos que se vulneren los derechos de los docentes”

“Como agrupación nunca fuimos convocados a negociar con el Gobierno, por eso cuando se habló de la jornada extendida nosotros expusimos lo que pensábamos solicitando que no se haga de forma repentina, sin consulta previa a quienes estamos involucrados. No queremos que se vulneren los derechos de los docentes en dos aspectos fundamentales para nosotros: la oferta salarial y, por otro lado, que esta implementación no vulnere el derecho del docente en cuanto a la incompatibilidad horaria que le generaría a muchos colegas que tienen dos o más cargos, o muchas horas”, dijo sobre los planes nacionales de aumentar el horario escolar.