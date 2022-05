Censo 2022: ¿Tengo que estar en mi casa? y otras preguntas

Sí. El censo digital no reemplaza el censo tradicional: lo que hace es reducir los tiempos de la visita y del procesamiento de datos. No es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no nadie de la familia pueda quedarse en la vivienda, se puede coordinar con algún vecino para que este entregue el comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital.