Gracioso e inteligente catálogo de emociones infantiles

Para el cierre, las palabras del autor en primera persona, a modo de reverso y explicación de lo que acabamos de leer: “Este libro busca que los chicos, al reconocerse, sientan alivio ‘de no ser los únicos’, de no estar solos”. Las palabras alivian, porque de esa forma es como se presentan las ideas, y hay que saber traducir lo que sentimos, y porque no se puede ser “emocionalmente prolijo” todo el tiempo, y porque ser consciente de lo que nos pasa es una forma de la felicidad. Así muestra Pescetti –de manera vital, alegre, ligera– “el embrollo del mundo interior”. Al final, un catálogo de “derechos sobre las emociones”.