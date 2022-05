Mateo Sujatovich: “Ante una situación difícil, la música es una salida hermosa”

Conociendo Rusia se llama así porque a Mateo en el colegio, en el club y en Cabildo y Juramento lo llaman El Ruso. Su proyecto nos invita a conocer el mundo de un artista desprejuiciado y libre que creció empapado de música. Aprendió a tocar la batería y, por supuesto, tomó clases de piano con su abuela; sin embargo, se quedó con la guitarra. El canto vino después cuando, según cuenta, se liberó de las posibles presiones externas y también de la autoexigencia. “En un momento me dejó de importar lo que piensan los demás y decidí hacer lo que se me da la gana. Quizás por mi historia familiar tenía la presión de hacer algo que esté bueno sí o sí, pero por suerte me pude quitar esos miedos”, destaca.