Antonio Laje enfurecido con el lenguaje inclusivo: "Es una burla"

También definió al lenguaje inclusivo como "una estupidez que no sirve para nada". Luego, continuó insistiendo con la educación: "La única inclusión posible es educación, no hay otra. Las palabras tienen femenino, masculino, les guste o no les guste, es lo que hay. Así es el lenguaje, lo otro es un invento que sirve para hacer populismo barato y no sirve para nada. Es una burla. Estamos hartos de burlas", concluyó.