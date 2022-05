Cartas de lectores I: cuarta dosis de covid

Fui a colocarme la cuarta dosis covid a la calle Fanzolato confiando en mis experiencias anteriores. Fue una lenta espera rodeada de un grupo de personas muy mayores bajo el rayo del sol. Primero colocan la Pfizer sin explicación aunque uno tenga una ensalada de vacunas. Ahora arguyen que es la que menos frío necesita después de las largas discusiones sobre heladeras. No hay sillas suficientes -se llevaron las 70 de sillas de plástico-, solo una enfermera y unas cuatro personas que ayudan. Aclaro que no se vacuna en vehículos. El lugar está desaseado con perros que se pasean entre la gente. En suma, nada que pueda estimular a vacunarse con tranquilidad. Y bueno no queda otra que arremangarse y aceptar que el reino de este mundo vivimos sin preguntar demasiado.