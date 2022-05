Araceli Matus: “Mercedes fue la mejor abuela del mundo, seguro”

- Precisamente eso, tener una abuela como lo tiene todo el mundo. Una abuela es una abuela para todos. No tuve abuela materna, así que no tengo cómo compararla; ciertamente, la mía -además de tener un trabajo que no era común al ser cantora- era una persona pública. Conmigo era compinche, me mimaba hasta un poquito antes de morir. Fue la mejor abuela del mundo, seguro.