La Justicia de Tucumán autoriza vacunar a dos niñas contra la covid, pese a la negativa del papá

En este sentido, al analizar la conducta de ambas partes, la magistrada destacó que, mientras en el discurso de la madre se observa una genuina preocupación por el bienestar y la salud de sus hijas, la actitud del progenitor “por el contrario, oscila entre la indiferencia por las consecuencias que puede ocasionar en sus hijas su negativa a vacunarlas y su interés por controlar la vida privada de la madre de sus hijas”. Una situación como la descripta configura, entonces, indicio de maltrato infantil por la abstención de proporcionar los cuidados necesarios para el desarrollo en condiciones dignas de las niñas. “Aunque en este caso en particular no se trata de una vacuna del calendario obligatorio, en el marco de una pandemia que afecta a toda la humanidad, la decisión de no vacunar a un niño para no ser considerada una situación de maltrato infantil debería responder a razones médicas certificadas por facultativos, lo que no sucede en autos”, concluye.