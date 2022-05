Video: niño se filmó con un arma y amenazó a sus compañeros en Córdoba

Después de que pasara a mayores, la mamá del menor envió un mensaje al grupo de padres para disculparse por el temor y la preocupación que pudo haber causado. “Hola buenas tardes. Soy Ailen, mamá de T. Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Quiero dejarlos tranquilos en dos sentidos. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Y en segundo lugar, NO hay ningún tipo de arma en el hogar de T, ni en casa de mamá ni de papá. El arma es de un tercero que cuida a T en mi horario laboral, quien es policía”, expresó la mujer.