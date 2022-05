Se desploman acciones en NY: suben el “blue” y las reservas

Por su lado, el Banco Central (BCRA) compró ayer más de U$S 110 millones, y de esta manera, en el mes presenta un saldo positivo de U$S 630 millones (acumuló en el año U$S 740 millones). El complejo agroexportador aportó ingresos por U$S 1.191 millones, que posibilitó al Banco Central acumular más reservas.