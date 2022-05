Bovaglio, que respeta al “Santo”, cambiaría el esquema inicial

“San Martín es un rival que no especula, sale a atacar siempre; y de local mucho más. Tiene un funcionamiento muy aceitado y si no estás ordenado la podés pasar muy mal”. Lucas Bovaglio es uno de los entrenadores jóvenes que vienen pisando fuerte en la segunda categoría del fútbol argentino. Sus equipos siempre intentan jugar un fútbol vistoso, pero tampoco come vidrio.