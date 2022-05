Obras de autores tucumanos llegarán a las aulas

A la poeta Alejandra Díaz le parece una excelente propuesta y comenta que, en la Escuela de Bellas Artes de la UNT, a su nieto le hacen leer obras de autores tucumanos. “Estoy de acuerdo con el discurso de Saccomano en la apertura de la Feria del Libro que se refirió al reconocimiento del escritor como trabajador. Me parece bien que el Ministerio les compre libros a los autores, pero eso es para aquellos que tienen ejemplares en existencia, en mi caso no tengo ninguno, los que tengo no están a la venta porque son muy poquitos. El Invelec, del Conicet, ha subido a su sitio las obras digitalizadas para que los alumnos puedan acceder a ellas, de autores que están vivos o que ya no tienen ejemplares. Es una alternativa de difusión, pero es gratuita. Saccomano dice que el trabajo del escritor debe ser valorado y rentable”, afirma la escritora de Bella Vista.