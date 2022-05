Milei criticó a Cristina de Kirchner por su discurso y trató de "burros" a quienes la asesoran

"Cristina, tus economistas son unos verdaderos burros, te dieron un cuadro para demostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Pero te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI y, ¿sabés una cosa? Son recontra estables los agregados monetarios en términos de PBI, y como en ese momento no hubo expansión del PBI, porque acá el PBI no se expande desde 2011, entonces lo que mostraste significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria", ironizó Milei en un video que compartió en redes sociales.