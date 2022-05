Cáncer de mama: "hay que escuchar al cuerpo", advierte Jimena Latorre, la diputada mendocina

“Hay que escuchar al cuerpo, él nos pide solamente que lo mantengamos y que le prestemos atención -dijo-. Tenemos que cumplir los chequeos anuales para que la máquina esté bien. Es importante hacer hincapié en la prevención”, agregó en diálogo con Infobae. "He recibido el saludo y apoyo de legisladores del oficialismo y ahí es cuando se ve la parte humana de la política. Hay temas en los que podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas y tener diferencias ideológicas fuertes con algunos colegas, pero hay temas en los que no importa la identidad política: somos personas que estamos ahí tratando de hacer lo mejor", resaltó.