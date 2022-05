Karina Jelinek visitó el "Hotel de los Famosos" y confirmó que será mamá

Karina fue acompañada por su pareja, quien manifestó: “Kari no estaba tan segura de venir y se me ocurrió acompañarla para que se animara un poco más”. Mientras que Jelinek le agradeció por su presencia, además de aclarar que la modelo tiene muy bajo perfil y no suele mostrarse frente a las cámaras. “A ella no le gustan ni las fotos y fue muy valiente en venir acá conmigo”, sostuvo.