Jascha Heifetz: “No existe la perfección, siempre hay más alturas que alcanzar”

“La disciplina de la práctica todos los días es fundamental. Cuando me salto un día, noto una diferencia en mi forma de tocar. Después de dos días, los críticos se dan cuenta, y después de tres días, también lo hace la audiencia… la crítica no me molesta, porque soy mi propio crítico más severo. Siempre en mi forma de tocar me esfuerzo por superarme a mí mismo, y es esta lucha constante lo que hace que la música me resulte fascinante”, dice. 1964. La artritis y el dolor se instalan en su hombro derecho. 1972, último concierto. La felicidad no es su amiga. Nunca habla de su vida. Intenta olvidar la desdicha sobre la mesa de ping pong. La soledad pasea por las playas del Pacífico. Un tumor cerebral. Una caída. 1987. El 10 de diciembre echa a volar su alma. El domingo se conmociona con la noticia. Amado o criticado, siempre Jascha Heifetz seguirá provocando admiración