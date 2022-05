Elecciones universitarias: docentes y personal no docente abren el juego en las 13 Facultades

Mañana tocará a los estudiantes emitir su voto. Debido al movimiento que se da, a causa de la cantidad de votantes, las Facultades suspenden las actividades académicas. El sufragio reviste, sin embargo, condición de obligatorio: si un alumno figura en el padrón debe concurrir a votar, so pena de perder una mesa de exámenes -aunque, en los hechos, casi nunca se materializa la sanción-. Algunas agrupaciones estudiantiles acostumbran dejar claro su apoyo a determinados candidatos a Decano o a Rector, o si no avalan a ninguna de las fórmulas. Pero otras optan por no mostrar sus cartas en ese sentido, y no adelantan su posición. Finalmente, el jueves concurrirán a las unidades académicas los graduados, para elegir sus consejeros directivos.