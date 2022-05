Confusión en el Bono de $ 18.000: por qué algunas personas no pueden hacer la carga del CBU y cuál es la solución

La CBU es un código usado por los bancos para la identificación de las cuentas de sus clientes. La CVU es otro código con el mismo propósito que el primero, pero es de las plataformas de servicios financieros no bancarios como billeteras virtuales y tarjetas prepagas. “Solo podés cargar una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU) que esté a tu nombre. La Clave Virtual Uniforme (CVU), correspondiente a cuentas virtuales no bancarias no son válidas para recibir el Refuerzo de Ingresos", advierte la Anses.