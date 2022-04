Anses dio a conocer los primeros rechazos al bono de $ 18.000

"El mensaje que le apareció no es un rechazo, ni un problema de sistemas, los mensajes que pueden aparecer después de la inscripción son: tu solicitud fue aceptada, tu solicitud fue rechazada (en este caso el mensaje explica que el refuerzo es para quienes más lo necesitan y la persona se encuentra en el universo de personas que no cumplen con los requisitos) y el tercer mensaje significa que no contamos en la base de datos con toda la información que nos permita verificar que cumple los requisitos, en ese caso, lo invitamos a la UDAI para avanzar con la solicitud", informó ANSES en diálogo con El Cronista.