Los animales festejaron su día a puro lujo

Laura Sánchez llevó a Theo a la fiesta del Día del Animal, como hace todos los años cuando se celebra a lo grande. “Me encantó la idea de traerlo disfrazado. Él llegó a mi vida un 14 de febrero. No era para mí, pero me enamoré. Me ayudó bastante; tuve situaciones horribles y fue una gran compañía -admitió-. Hay momentos en los que me siento triste o estoy llorando, y él se acerca para lamerme o para jugar. Ellos te cambian la vida”. Laura se lamentó de haberse olvidado del chupete para el disfraz, igualmente estaba contenta con los resultados. “Él es mi amor... Y cómo es mi bebé, le toca desfilar cómo un bebé -resaltó-; es muy importante adoptar. Ellos te cambian la vida. Su amor va más allá de todo”.