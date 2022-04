El futuro de Boca: “Quiero un club unido”

Los accesos son otro tanto. “Hoy la gente que tiene algún problema de discapacidad motriz no está pudiend.o entrar a la cancha, porque no están bien acondicionados los accesos. A eso me refiero con darle más oportunidad y tranquilidad al socio, que sienta que la cuota que paga vale la pena. Porque es una realidad que Boca vive gracias a sus socios: el 65% de sus ingresos provienen del pago de cuotas y abonos”, revela.