Monotributistas y desocupados: qué condiciones deben cumplir para cobrar el bono de $18.000

Publicado esta madrugada, en el Decreto 216/2022 el Gobierno precisó que para acceder al “refuerzo de ingresos”, las personas mencionadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la República Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria; tener 18 años o más y no haber cumplido los 65 años de edad; no percibir ingresos superiores al valor equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.