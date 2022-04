Tres acusados por el asalto a un policía federal en Colombres, cerca de ir a juicio

“Nos encontramos ante un hecho grave, donde no quedaron dudas de que se vieron involucradas armas. Donde no solamente se intentó atacar el bien jurídico, propiedad, sino también que terminó aniquilado el bien jurídico, vida, en este caso de uno de los consortes delictivos. Esta gravedad se transfiere también a la expectativa de pena, que no admite una condena de ejecución condicional. A ello debemos sumarle que existen testigos que colocan a los acusados en el momento y lugar del hecho”, manifestó Godoy.