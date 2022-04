Los cinco escollos que hay que sortear para tener una hora más de clase

Los dirigentes (que enfrentan a la directiva de ATEP de cara a las próximas elecciones) objetan que no está claro por parte del Ministerio de Educación cuánto van a cobrar los docentes por esa hora de clase. “Suponemos que será un 25% de aumento del sueldo, pero no sabemos si será sobre el básico, el bruto o el líquido y si será una cifra en negro, no bonificable”, expresan.