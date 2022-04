Cartas de lectores I: jubilados transferidos

En LA GACETA del 20/04 el gobernador Osvaldo Jaldo declara: “este es un Gobierno que dialoga con todos… también arreglamos paritarias y desembolsamos el dinero que habíamos prometido a los empleados públicos… hemos contribuido a alcanzar la paz social y dialogamos con todos los sectores… también con los movimientos sociales que representan a los que más necesitan”. El 23/04 nuestro diario nos informa: “las estadísticas oficiales explican que la canasta básica que mide los ingresos necesarios para que una familia tipo tucumana no caiga en la pobreza ha trepado a los $ 87.324 durante marzo”. Los jubilados y pensionados transferidos a la Nación, olvidados de siempre e inexorablemente en vías de extinción, no existimos para el gobernador Jaldo, salvo Ramón Ortega y gracias al entonces ministro José Ricardo Falú, lamentablemente ya fallecido, que nos conocía y compartía nuestros derechos, ningún gobernador nos concedió audiencia ni respondió a los cientos de expedientes solicitando nos paguen nuestros sueldos con el 82% móvil automático del total de los haberes de los activos. Lo hicieron desobedeciendo sentencias judiciales y, lo que es peor, incumpliendo sus propias leyes. Hemos soportado los Jubilados de la Plaza cuando todavía podíamos, no tan viejos y enfermos como ahora, reunirnos en la Plaza Independencia a reclamar nuestros derechos, sobre lo que el entonces gobernador Alperovich, cuando descendía de su automóvil en la explanada de la Casa de Gobierno, se burlaba “tirándonos besos”. Con esta carta reclamamos al actual gobernador que nos incluya y conceda una audiencia y que declare a la prensa que este es un gobierno que dialoga también con los jubilados y pensionados, que arreglará la deuda y pagará los dineros que por ley y sentencias judiciales corresponde, con la porcentualidad del 82%, incluidos los $ 40.000 que les otorgó a los empleados públicos con Dcto.2595/3 (ME) del 19/10/21.