El efecto Adhemar ya se hace sentir en la provincia

Todo lo que sucede en nuestra provincia generalmente tiene un plus. Y la sucursal tucumana de la financiera fue la primera en cerrar sus puertas. Esta decisión no fue comunicada a través de las redes sociales, sino que trascendió luego de que les informaran a sus empleados que no operarían más en la plaza y que se quedaban sin trabajo. Ese paso fue suficiente para que los inversionistas, al toparse con la realidad de que se achicó la posibilidad de recuperar su dinero, decidieron iniciar acciones legales en contra de los ejecutivos.