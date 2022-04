Surgieron nuevos detalles del caso Adhemar

- Sí y la protagonizan la justicia ordinaria de Córdoba y la federal de Catamarca porque los de La Docta no aceptaron declinar la competencia, como se lo solicitaron y ahora la situación debe ser resuelta porla Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fiscala cordobesa Valeria Rissi fue la primera en imputar por asociación ilícita y por estafas reiteradas a Bacchiani. Para no quedar preso, el ejecutivo aceptó cubrir una caución de $40 millones y ofreció una casa que estaba con pedido de embargo y que no podía ser utilizado para tal fin. La investigadora consiguió el lunes pasado que se librara una orden de detención en contra de los cuatro arrestados. Pero por problemas procesales, los catamarqueños aceptaron el pedido una hora después de que los sospechosos fueron detenidos por orden del juez federal Contreras. Los investigadores cordobeses no se quedaron de brazos cruzados, ya que allanaron la casa del CEO y la sede central de AC, donde secuestraron información importante. “Evidentemente no quieren que la causa salga de esa provincia por una sola razón: la justicia cordobesa ha demostrado ser implacable ante estas organizaciones”, resumió el abogado Nayi.