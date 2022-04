Cartas de lectores IV: saber economía

Debo confesar que, si bien no me considero economista, mis mayores conocimientos de economía, que aplico en los trabajos que encaro como licenciado en Economía matriculado, son los que incorporé trabajando en empresas líderes de primer nivel. También soy Contador Público y Licenciado en Administración pero como decía Moustache en “My Fair Lady”: “That´s another story”. Por eso justifico que Martín Guzmán tenga tantos desaciertos, dado que no tengo noticias de que alguna vez haya trabajado; y, asimismo, el hecho de haber tenido como mentor a Joseph Stiglitz que quizás sepa economía, es un Premio Nobel, pero su ideología lo traiciona.